Anitta brilha na Sapucaí como musa do Camarote Nº1

A ‘Girl From Rio’, Anitta, roubou a cena e foi um dos grandes destaques do Camarote Nº1 na noite deste domingo, 11 de fevereiro. Musa da 33ª edição do badalado espaço localizado no setor 2, a cantora e empresária que é referência internacional parou a Sapucaí na primeira noite dos desfiles das escolas de samba, onde chegou acompanhada de sua família para celebrar o espetáculo que marca os 40 anos de história do sambódromo mais famoso do mundo.

Vestindo um exuberante look nas cores preto e prata, a produção rica em detalhes de bordado e pedraria foi assinado pelo renomado stylist Daniel Ueda, além de execução da marca mineira Arte Sacra. Pensado para brilhar na avenida, o visual, assim como os looks dos Ensaios da Anitta, trazem fortes elementos, entre brilhos e texturas, que remetem às fantasias usadas pelas Rainhas de Bateria nos desfiles.

A artista e empresária foi uma das responsáveis por levar a cultura carioca, por meio do funk, a patamares de grande relevância internacional. E essa representatividade que a fez ser uma das escolhidas para representar o N°1 no ano em que o Camarote promove uma edição de proporções épicas.

Além de sua participação no evento, a cantora comandou uma maratona de shows sold out pelo Brasil com os Ensaios da Anitta, que acabou resultando em seu retorno à Sapucaí durante o Desfile das Campeãs, em 17 de fevereiro, para ser a estrela de um show em homenagem aos 40 anos da Marquês da Sapucaí.