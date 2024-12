Anitta agita o Brasil com “Ensaios da Anitta”

Anitta retorna ao mercado musical brasileiro com o álbum “Ensaios da Anitta”, que busca capturar a diversidade sonora dos eventos ao vivo de mesmo nome, realizados com sucesso pelo país durante o pré-Carnaval. Neste novo trabalho, a artista passeia por uma variedade de ritmos, incluindo funk, brega, forró e até mesmo ecos de eletroclash dos anos 2000. Embora essa mistura possa não parecer sempre coesa, ela demonstra a liberdade criativa de Anitta nas oito faixas já disponíveis.

O álbum conta com colaborações de peso, destacando-se a parceria com Ivete Sangalo na faixa “Lugar Perfeito”, que evoca o axé do final do século passado. Entretanto, a canção parece mais um espaço para Ivete brilhar do que para Anitta. Em “Perdeu”, com Simone Mendes, há um aceno ao feminejo em uma música pop com refrão marcante. O destaque da primeira metade é “Sei que tu me odeia”, com MC Danny e HITMAKER, apresentando um funk autêntico e divertido.

A segunda metade do álbum começa com “Chata pra Caralho”, que reacende o lado irreverente e sagaz de Anitta. Outras faixas como “Capa de Revista” remetem às experiências do início dos anos 2000, combinando funk e rock. Depois de um período focado em músicas em inglês e espanhol, Anitta retorna ao português com críticas afiadas aos seus detratores.

O álbum encerra em alta com “Sem Freio” e “Maratona de Jogação”, ambas trazendo batidas clássicas de funk. “Ensaios da Anitta” é uma reconexão da cantora com o público brasileiro, oferecendo um trabalho que une ritmos diversos em uma celebração vibrante. Disponível nas plataformas de streaming a partir de 5 de outubro, o álbum é um retorno estiloso da cantora ao cenário nacional.