Ânimo dos empresários com vendas do final do ano cresce

Outubro marca o terceiro mês seguido de alta do Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), que atingiu 110,5 pontos [gráfico 1]. A pesquisa produzida pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), que avalia a confiança do varejista paulistano, indica, neste momento, uma retomada tímida do otimismo, com o ICEC subindo 1,2% em relação a setembro. O Índice de Expansão do Comércio (IEC), por sua vez, cresceu 3,2%, na mesma base de comparação, alcançando 113,5 pontos.

Segundo avaliação da Entidade, o aumento da confiança está atrelado ao desempenho positivo das vendas nos últimos meses — reflexo do mercado de trabalho aquecido e das melhores condições de renda —, e à sazonalidade positiva de fim de ano, melhor período para o setor. No entanto, ainda que essa trajetória de alta deva seguir até o mês de dezembro, o empresário demonstra preocupação e cautela quanto ao momento atual, conforme mostra o Índice das Condições Atuais do Empresário do Comércio (ICAEC), um dos componentes do ICEC — que, embora tenha subido 0,7% em comparação a setembro, marcando 82,6 pontos, está 7,8% abaixo do apurado em outubro de 2023 e ainda permanece abaixo dos 100 pontos, indicando pessimismo.

[GRÁFICO 1]

ÍNDICE DE CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO DO COMÉRCIO (ICEC)

Série histórica (13 meses)

FecomercioSP

Os outros dois componentes do ICEC também subiram em relação ao mês anterior. O Índice de Expectativa do Empresário do Comércio (IEEC) exibiu alta de 0,9%, marcando 141,6 pontos, ao passo que o Índice de Investimento do Empresário do Comércio (IIEC) avançou 3,6%, chegando aos 107,2 pontos, a melhor marca desde dezembro de 2022 [gráfico 2].

[GRÁFICO 2 ]

COMPONENTES DO ICEC

Série Histórica (Out/23 a Out/24)

FecomercioSP

Segundo a FecomercioSP, a despeito da subida pelo terceiro mês consecutivo e da expectativa positiva para o fim de ano — com a injeção dos recursos do décimo terceiro salário e datas como a Black Friday e o Natal —, o ICEC está 1,1% abaixo do apurado em outubro do ano passado. Por isso, o empresário segue pessimista quanto às condições atuais, conforme captado pelo ICAEC, refletindo uma conjuntura difícil de juros elevados, aumento de custos, instabilidade cambial e a interrupção do ciclo de queda da Selic, afetando a confiança.

Índice de Expansão do Comércio (IEC)

O índice que avalia a perspectiva dos empresários do setor quanto a contratações, compra de máquinas ou equipamentos e abertura de novas lojas registrou a terceira alta consecutiva e o maior nível de confiança desde dezembro de 2022, atingindo 113,5 pontos em outubro, altas de 3,2%, em relação a setembro, e 4,8%, acima do patamar registrado no mesmo mês do ano passado [gráfico 3].

O subíndice Expectativas para Contratação de Funcionários (ECF) atingiu 127 pontos, alta de 3,6% em comparação ao mês anterior, a maior pontuação desde setembro de 2022. Já o Nível de Investimento das Empresas (NIE), que mede a propensão dos empresários a investir em equipamentos, reforma e abertura de lojas, exibiu alta de 2,7%, chegando aos 100 pontos — expansão pelo terceiro mês consecutivo, refletindo um equilíbrio entre percepções otimistas e pessimistas dos empresários para esse tipo de investimento.

[GRÁFICO 3]

ÍNDICE DE EXPANSÃO DO COMÉRCIO (IEC)

Série histórica (13 meses)

FecomercioSP

Na avaliação da Federação, o IEC vem sendo estimulado pelas contratações para atender à demanda maior de fim de ano, e a tendência positiva deve permanecer. Entretanto, a Entidade ressalta a importância de se manter atento a formação de estoques e investimentos, considerando as incertezas para a economia em 2025.