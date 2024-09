Anhembi Morumbi realiza campanha de doação de sangue para reforçar estoques do Hemocentro São Lucas

A Universidade Anhembi Morumbi, integrante do maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil: o Ecossistema Ânima, em parceria com o Hemocentro São Lucas, lança mais uma importante campanha de doação de sangue com o objetivo de reforçar os estoques de sangue e salvar vidas. A iniciativa acontecerá nos campi Mooca e Vila Olímpia e é aberta para a participação de toda a população.



Promovida por docentes e estudantes dos cursos da área da saúde, a ação tem como objetivo conscientizar sobre a importância da doação de sangue e facilitar o acesso ao processo, oferecendo estrutura adequada e todo o suporte necessário aos doadores.

Como doar e quem pode participar

O processo de doação de sangue é simples, rápido e seguro. Para doar, é necessário apresentar um documento de identidade válido, com foto, estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 69 anos e pesar mais de 50 kg.

Todo o atendimento será realizado por professores, com o apoio dos alunos e alunas da área, garantindo segurança e conforto durante todo o processo. Para participar, é necessário fazer inscrição prévia ou dirigir-se diretamente aos campi da universidade nos dias da ação.

De acordo com Vinicius Machado, diretor da instituição, essa campanha reflete o compromisso da Anhembi Morumbi com a responsabilidade social e a formação humanizada de nossos alunos. “Impactamos positivamente a comunidade e preparamos nossos estudantes para os desafios reais que os profissionais da saúde enfrentam. Doar sangue é um ato de cidadania, solidariedade e empatia que difundimos para dentro e fora da nossa Universidade”, comenta.

Doação de Sangue em prol do hemocentro São Lucas

Campus Vila Olímpia

Data: 1º de outubro

Horário: das 9h às 15h.

Endereço: Rua Casa do Ator, 294 Vila Olímpia – São Paulo, SP.

Inscrições: pelo link

Campus Mooca

Data: 8 de outubro

Horário: das 9h às 15h

Endereço: Rua Doutor Almeida Lima, 1134 – Mooca- São Paulo, SP

Inscrições: pelo link