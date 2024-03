Ângelo Máximo relembra sucessos e encanta público da terceira idade

Um dos grandes nomes da Jovem Guarda, Ângelo Máximo se apresentou no último domingo (17), no Centro Técnico de Treinamento (CTT) Olaria. O show foi uma oportunidade para o público da terceira idade relembrar sucessos e dançar com as canções famosas como Domingo Feliz, A Primeira Namorada e Vem Me Fazer Feliz, dentre outras.

Lourdes da Silva de 71 anos, moradora da Santa Luzia, acompanhou o show e disse que foi um dia especial. “É muito importante atividades que integram os idosos. Já dancei, já dei muita risada e curti muito o show que me fez lembrar minha juventude”, aprovou.

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, esteve presente no show e ressaltou a importância da programação cultural e de lazer voltada para o público da terceira idade. “Queremos proporcionar momentos de lazer, diversão e descontração, além despertar memórias afetivas importantes para esse momento de vida”, disse.

Com ingressos solidário, o show com o cantor Ângelo Máximo arrecadou alimentos que serão encaminhados para o Fundo Social de Solidariedade da cidade, que atende entidades assistenciais e famílias em situação de vulnerabilidade. Ação promovida pela Prefeitura de Ribeirão Pires, com o apoio do Centro de Convivência ao Idoso João Bettega, fez parte do calendário do aniversário de Ribeirão Pires que completou neste dia 19 de março 70 anos de emancipação político-administrativa.