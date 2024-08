Angélica Duarte retorna a São Paulo com show intimista e repertório inédito

Paulistana radicada no Rio, a cantora e compositora Angélica Duarte está de volta a São Paulo para uma apresentação especial no Boca Cultural, em 30 de agosto de 2024, às 21h. No show, a artista paulistana, radicada no Rio de Janeiro, trará canções de seu aclamado álbum de estreia “Hoje Tem”, o recente single “Barriga de Lanche” e estreará um repertório inédito em versões intimistas, acompanhada pelo guitarrista Christian Dias.

Angélica Duarte é uma artista multifacetada que atua como intérprete, compositora, arranjadora, instrumentista e produtora. Sua música mistura elementos de pop, rock, MPB e indie, sempre com uma abordagem que reforça a autonomia feminina, com bom humor e ironia. Entre suas obras estão o EP “Odara” (2018), o zine “groselhas” (2019) e o álbum “Hoje Tem” (2021), que foi destaque em listas de melhores do ano de importantes veículos.

Recentemente, Angélica lançou o single “Barriga de Lanche”, onde assume a produção musical e explora novos caminhos artísticos e estéticos, reafirmando sua maturidade como artista e antecipando o clima de seu novo álbum.

O Boca Cultural fica localizado na Rua Jesuíno Pascoal, 77, na Consolação.

Serviço:

Angélica Duarte – Boca Cultural

Data: 30 de agosto de 2024

Horário: 21h00 às 22h30

Local: Boca Cultural

Endereço: Rua Jesuíno Pascoal, 77, Consolação, São Paulo – SP

Ingressos:

Ingresso Promocional: R$ 25,00

Meia Entrada e Idosos: R$ 25,00

Ingresso Inteira: R$ 50,00