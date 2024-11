Angela Merkel alerta sobre influência de Elon Musk e Trump no poder global

Angela Merkel, ex-primeira-ministra da Alemanha, expressou preocupações sobre a influência crescente de corporações tecnológicas e políticas em escala global, destacando a figura de Elon Musk e o segundo mandato de Donald Trump nos Estados Unidos. Em entrevista à revista alemã Der Spiegel, Merkel enfatizou os riscos associados ao controle majoritário de Musk sobre os satélites em órbita, alertando para o desequilíbrio de poder entre empresas e cidadãos. Para ela, a política deve ser a força que regula essa balança social, garantindo que as sociedades democráticas mantenham controles claros sobre o poder corporativo.

Durante seu tempo no governo, Merkel enfrentou crises significativas, como a crise financeira de 2008, onde destacou o papel crucial da política como autoridade final para resolver desafios econômicos. No entanto, ela observa que a crescente influência das corporações representa um desafio sem precedentes para as democracias modernas.

Merkel também reflete sobre sua interação com líderes globais em seu livro de memórias “Liberdade: Memórias 1954-2021”, oferecendo uma perspectiva pessoal sobre eventos marcantes. Sua relação com Donald Trump é particularmente explorada; ela descreve o ex-presidente dos EUA como alguém que vê o mundo através da lente do mercado imobiliário, priorizando competição sobre cooperação. Além disso, Merkel menciona a fascinação de Trump por figuras autocráticas, incluindo Vladimir Putin.

Desde que deixou o cargo em 2021, a Alemanha enfrenta novos desafios, incluindo a guerra na Ucrânia e dificuldades econômicas internas. O legado de Merkel está sendo reavaliado à luz desses acontecimentos. Seu livro é aguardado não apenas como um relato pessoal, mas também como uma defesa das decisões políticas tomadas durante seu mandato, refletindo sobre as complexidades do cenário geopolítico contemporâneo.