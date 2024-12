Ángel Romero renova com o Corinthians e tem aumento salarial para quase R$ 1 milhão

O atacante Ángel Romero continuou sua trajetória no Corinthians por mais um ano, após um certo entre as partes que envolvem uma negociação direta . O contrato foi solicitado com maior duração e inclusão de luvas , mas a diretoria do clube deu um “ultimato” que levou à definição do novo acordo. A novidade é considerada vantajosa tanto para o Timão quanto para o Atleta, especialmente em relação ao aumento salarial previsto para 2025. Com a nova configuração contratual, o salário de Romero saltará para quase R$ 1 milhão mensais . Atualmente, o atacante recebe cerca de R$ 870 mil mensais , valor que inclui seu salário CLT e os direitos de imagem. É importante ressaltar que a renovação automática já estava prevista no contrato vigente do jogador, uma vez que ele cumpriu as metas previstas na cláusula de desempenho durante esta temporada. Essa decisão não apenas garante a permanência de um jogador importante no elenco corinthiano, mas também reforça a estratégia do clube em manter talentos e ao mesmo tempo aprimorar suas finanças . O Corinthians busca estabilidade em seu plantel e Romero se destaca como uma peça chave nesse processo. Concluindo, a continuidade de Ángel Romero no Corinthians representa um movimento estratégico para ambas as partes. O aumento salarial refletirá o reconhecimento ao desempenho do atleta e poderá ser um fator motivacional adicional para as próximas competições. Assim, a renovação não só garante um talento relevante ao tempo, mas também sinaliza uma fase de compromisso mútuo entre o jogador e o clube.