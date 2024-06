Anfiteatro Arquimedes Ribeiro recebe recitais dos corais Juvenil e Infantil

Em mais uma noite de música de alto nível, foi a vez dos corais da EMARP (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires) se apresentarem no palco do Anfiteatro Arquimedes Ribeiro, na noite desta quinta-feira (27). A atividade faz parte dos recitais que finalizam o semestre de atividade e aulas dos estudantes da escola de artes. O número contou coma presença do prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.

Durante a apresentação, as vozes dos corais ecoaram pelo prédio da EMARP e pela vizinhança, revelando que no local haveria mais uma bela apresentação realizada pelos jovens estudantes da EMARP. No palco, o Coral Juvenil e o Coral Infantil apresentaram músicas brasileiras conhecidas, de Gilberto Gil, Vinicius de Moraes e Caetano Veloso.

Coube ao Coral Juvenil abrir o recital com três músicas: O Trem da Serra, Sabiá, que arrancou palmas dos presentes, In My Life – Minha Vida, dos The Beatles, mas com versão de Rita Lee, e a consagrada Vamos Fugir, do tropicalista Gil.

“Nessa semana, os alunos e orientadores da EMARP promoveram apresentações que marcaram o encerramento de mais um semestre. Orgulho de acompanhar de perto a evolução desse trabalho. Parabéns a todos da nossa escola de artes”, declarou o prefeito Guto Volpi durante uma das apresentações.

O recital continuou. O Coral Infantil cantou Baianá, com a versão de Barbatuques, A Casa, com letra e música do mestre Vinícius de Moraes, e fecharam a apresentação com Carimbó. O coro realizado pelas crianças recebe sempre carinho especial onde se apresenta, e no recital não foi diferente. As palmas, gritos e assovios foram muitos.

Por fim, em apresentação conjunta, Coral Infantil e Juvenil se uniram para cantar Cajuína, de Caetano Veloso. Em um número coeso e cheio de nuances entre as vozes das crianças e dos pré-adolescentes, a exibição deixou grande parte de que assistia emocionada.

Ao longo destes últimos 15 dias, a EMARP organizou recitais para que todos os estudantes de música se apresentassem no palco do Anfiteatro Arquimedes Ribeiro. A ideia é preparar os alunos para espetáculos e fazê-los ter uma experiência real. Além disso, as exibições seguem os preceitos pedagógicos da escola de artes.