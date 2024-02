Anffa Sindical e Anteffa se reúnem com ministro para tratar da mobilização de reestruturação das carreiras da Defesa Agropecuária

O Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, recebeu em seu gabinete, nesta quarta-feira (21), o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical), Janus Macedo e o presidente da Associação Nacional dos Técnicos de Fiscalização Federal Agropecuária (Anteffa), José Bezerra da Rocha, para tratar da mobilização de reestruturação das carreiras da Defesa Agropecuária e o andamento das negociações com o governo.

Os auditores agropecuários e técnicos de fiscalização realizam, desde 22 de janeiro, uma mobilização nacional denominada “Operação Reestruturação”. As categorias reivindicam reajuste salarial e a reestruturação na carreira.

O ministro Fávaro reforçou que o melhor caminho é o diálogo. “Esse movimento é legítimo para a valorização da carreira. Apenas gostaria que vocês seguissem nesse campo da negociação, do diálogo aberto, do fortalecimento político, sem radicalismo”, disse.

“O meu apoio vocês têm. Contem comigo para a gente juntar força dentro do governo em busca da solução ideal para essa carreira que fundamental”, pontuou.

Apesar da diminuição do ritmo de trabalho, os representantes garantem que o trabalho segue respeitando os prazos previstos na legislação. Já as atividades essenciais de defesa agropecuária, como cargas vivas e perecíveis; diagnóstico de doenças e pragas de controle do Mapa; e certificados veterinários internacionais para viagem de animais de companhia, continuam sendo executadas.

Também participaram da reunião o secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, e os representantes de todas as regiões do Comando Nacional de Mobilização da Anffa. Na ocasião, o comando nacional de mobilização entregou ao ministro um documento que consta as reivindicações da categoria.