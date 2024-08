ANEINFRA Sindical convoca paralisação da categoria de Infraestrutura

A ANEINFRA Sindical convocou os Analistas e Especialistas de Infraestrutura para uma paralisação de 48 horas, a ser realizada nos dias 20 e 21 de agosto, em protesto contra a insatisfação com as negociações salariais conduzidas pelo Governo Federal. A categoria, que desempenha papel central em projetos essenciais como o Novo PAC, vem enfrentando uma desvalorização constante desde sua criação em 2007, com reajustes insuficientes e abaixo da inflação, além de propostas de reestruturação que não atendem às necessidades da carreira.

Apesar de ocuparem posições estratégicas e essenciais, os Analistas e Especialistas de Infraestrutura receberam a pior proposta salarial entre todas as carreiras em negociação. A ANEINFRA destaca que a questão vai além de aspectos técnicos ou financeiros, sendo predominantemente política, marcada pela falta de diálogo e imposições do governo.

A Diretora Presidente da ANEINFRA, Valesk Rebouças, afirmou durante a última mobilização técnica, em 12 de agosto, que “infelizmente, hoje foi o ponto final; realmente, não tem condição de ficar como estava”, reforçando a necessidade de adesão da categoria à mobilização. O Diretor Vice-Presidente de Planejamento e Gestão, Higor Guerra, também destacou que “não é um problema de argumentação técnica, não é um problema também de impacto financeiro. Isso já está comprovado, é uma questão política. É querer ou não fazer.”

A paralisação busca justiça e isonomia salarial para a categoria, o que pode impactar diretamente a execução de políticas públicas fundamentais. A ação seguirá até que uma nova rodada de negociações seja marcada, visando ao reenquadramento justo dos Analistas e Especialistas de Infraestrutura.