Aneel anuncia bandeira verde em dezembro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira tarifária de dezembro será verde, eliminando custos extras na conta de luz. Essa decisão surge após três meses de cobranças adicionais devido à baixa nos reservatórios das hidrelétricas. Recentemente, as chuvas intensas melhoraram significativamente as condições de geração de energia no Brasil, permitindo que a fonte hidrelétrica, mais econômica, prevaleça sobre as termelétricas.

A cobrança extra de R$ 1,885 por 100 kWh, aplicada em novembro, não será mais necessária, beneficiando todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. A alternância entre bandeiras tarifárias reflete diretamente nas projeções econômicas e inflacionárias, influenciando políticas como as do Copom. Anteriormente, houve críticas quanto à aplicação da bandeira vermelha patamar 2, destacando a necessidade de decisões técnicas menos politizadas.

O sistema de bandeiras tarifárias, criado em 2015, visa informar consumidores sobre os custos variáveis da geração de energia. A energia hidrelétrica compõe cerca de 71% da geração no Brasil; porém, em períodos secos, é necessário recorrer às usinas térmicas mais caras. Essas mudanças são sinalizadas pelas bandeiras: verde para condições favoráveis sem acréscimos na conta; amarela para situações menos favoráveis com cobranças proporcionais; e vermelha para condições críticas com custos elevados.

Com a melhoria nas condições hídricas e a volta da bandeira verde, espera-se uma redução nas despesas energéticas e um estímulo ao consumo consciente. Esse mecanismo não só garante transparência nos custos como também promove uma gestão mais eficiente dos recursos energéticos do país.