Andy Murray perde nas quartas e encerra carreira aplaudido de pé em Paris

Depois de um par de milagres e sete match points salvos nas duas primeiras rodadas do torneio olímpico de Paris 2024, Andy Murray e seu parceiro, Dan Evans, acabaram eliminados da chave de duplas nesta quinta-feira, nas quartas de final. A vaga na semifinal ficou com os americanos Taylor Fritz e Tommy Paul, que fizeram 6/2 e 6/4. Eles vão enfrentar os australianos Matt Ebden e John Peers por um lugar na decisão do ouro.

O resultado também decreta o fim da carreira de Andy Murray, que já havia anunciado que os Jogos Olímpicos seriam sua última competição como tenista profissional. Aos 37 anos, o britânico, ex-número 1 do mundo, coloca um ponto final em uma trajetória que inclui três títulos de slam (US Open de 2012 e Wimbledon em 2013 e 2016), três medalhas olímpicas (ouro nas simples em Londres 2012 e Rio 2016, além de uma prata nas duplas mistas em Londres), uma Copa Davis (2015), um título de ATP Finals, 14 Masters 1000 conquistados e, ao todo, 46 títulos de simples e US$ 64 milhões em prêmio em dinheiro.

Murray deixou a quadra aplaudido de pé e com seu nome gritado pela plateia.

O primeiro set passou rápido. Fritz e Paul entraram em quadra afiados, pressionando com bons saques e conseguindo passadas quando os britânicos exigiam. Assim, somaram duas quebras de saque seguidas e rapidamente abriram 4/0. Evans conseguiu finalmente confirmar seu saque no quinto game, mas era tarde para uma reação. A parceria americana continuou soberana em seus games de serviço e fechou o set em 6/2.

A segunda parcial não foi tão diferente, e o domínio americano continuou. Logo no terceiro game, após uma passada de Fritz e um voleio errado de Evans, uma direita vencedora de Fritz selou a primeira quebra do set. Pouco depois, Tommy paul confirmou seu saque e deixou o placar em 3/1. Evans também perdeu seu serviço na sequência, e os americanos abriram 4/1. Murray e Evans ameaçaram uma reação quando quebraram o saque de Fritz no sexto game, mas uma dupla falta de Murray deu mais uma quebra a Fritz e Paul.

Depois disso, bastava Paul confirmar seu saque e comemorar a vaga na semifinal. Com o placar em 5/2, o público já estava de pé e com os smartphones prontos para gravarem o último ponto da carreira de Murray. Ele e Evans, contudo, ainda salvaram um match point – o oitavo que enfrentaram em todo o torneio – e sobreviveram um pouco mais quando quebraram o saque de Paul. Já era tarde, contudo, para uma virada. Fritz confirmou seu saque no décimo game e deu números finais ao jogo – mais uma vez, com milhares de câmeras de torcedores apontadas para a quadra.