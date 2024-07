Andressa Urach faz cirurgia de bifurcação da língua

Andressa Urach, 36, está mergulhando cada vez mais fundo no universo do body modification. Após passar por uma série de cirurgias extremas, como a remoção de costelas, ela anunciou nesta terça-feira (30) uma nova alteração no corpo: a bifurcação da língua.

Atriz de filmes adultos e campeã de acessos da plataforma Privacy, Andressa não perde uma oportunidade de trazer inovação e conteúdo único para seus seguidores.

Por isso, a novidade da vez foi transformar sua língua em uma “língua de cobra”, como ela afirmou em suas redes sociais.

Segundo Andressa, o pós-operatório está sendo desconfortável, mas nada a que ela não esteja acostumada. “Primeiro dia pós bifurcação da língua! Tá doendo, inchado, não consigo falar, salivando bastante. Dificuldade de engolir. Consegui hoje tomar sopa batida no liquidificador, tentei tomar sorvete mas não consegui”, escreveu, nas redes sociais.

Os seios também são novos: Andressa substituiu recentemente suas próteses e colocou um litro de silicone em cada mama.

Em recente entrevista, ela afirmou que o novo corpo turbinou os acessos em sua plataforma. “Seios grandes sempre serão um fetiche para a ala masculina”, disse.