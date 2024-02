Andrea Bocelli anuncia Sandy como artista convidada nos concertos no Brasil, em maio de 2024

Sandy é a artista brasileira convidada para se apresentar ao lado de Andrea Bocelli, em Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. Os dois artistas firmaram a primeira parceria em 1997, gravando juntos uma versão de “Vivo Per Lei”. Também dividiram o palco em Belo Horizonte e em São Paulo, em concertos memoráveis realizados pela Dançar Marketing, e em 2012, em Portofino (Itália), ocasião em que Sandy acompanhou o tenor em sua primeira performance em português, “Corcovado”.

Ao longo de seus 30 anos de carreira, Bocelli quebrou todos os recordes da indústria e já foi assistido por milhões de pessoas ao redor do mundo. Seus inúmeros reconhecimentos incluem uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, homenageado em 2010. Ao longo de sua carreira, o tenor ganhou 3 Classical Brit Awards, o Global Awards (concedido pelas rádios britânicas) na categoria melhor artista clássico, recebeu 6 indicações ao Grammy e 6 indicações ao Grammy Latino.

Figura icônica da música brasileira, Sandy traz consigo um legado de mais de 30 anos, com voz envolvente e talento multifacetado como cantora, compositora e atriz. Conquistou milhões de corações em todo o mundo e sua participação nesta turnê especial ao lado de Bocelli certamente elevará ainda mais o prestígio e a emoção desses concertos históricos, numa fusão única de estilos e emoções.

Os ingressos das apresentações no Brasil estão à venda no site Eventim. É possível adquirir a Entrada Social, acessível ao público em geral, com parte de sua receita destinada à organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), uma das organizações humanitárias globais mais ativas. Especialmente em Brasília, a doação será destinada a uma instituição local, o Hospital Infantil José Alencar, que oferece acesso a cuidados abrangentes e humanizados em serviços de saúde públicos de média e alta complexidade para crianças e adolescentes.

Considerado o artista de maior sucesso na história da música clássica, o tenor já realizou cinco turnês no Brasil, a última vez em 2018, todas produzidas pela Dançar Marketing.