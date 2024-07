André Ramalho diz que recusou propostas da Europa por ‘peso’ do Corinthians

O zagueiro André Ramalho, jogador que fez carreira na Europa em times como PSV e Red Bull Salzburg, foi apresentado pelo Corinthians nesta quinta-feira (18), no CT Dr. Joaquim Grava. O jogador contou que tinha outras propostas, mas admitiu que a camisa corintiana pesou.

“O Corinthians apareceu e mudou meus planos, que era ficar na Europa. Nunca tive tantas propostas em minha carreira. Tive propostas na Europa, propostas do Brasil, financeiramente bem maiores do que a proposta que eu tive aqui. Mas quando o Corinthians vem, você não pode deixar passar essa oportunidade. Eu sei o peso que tem essa camisa, o peso que tem jogar no Corinthians”, declarou André Ramalho.

“Na minha carreira sempre quero alcançar o máximo que eu puder. Imagina agora que estou no Corinthians. Com uma camisa desse peso, eu quero muito poder alcançar coisas para o clube, quero fazer história neste time, junto com todo esse pessoal, com o clube, com essa equipe. Esse clube merece.”

Ramalho afirmou que está à disposição da comissão técnica para jogar. “Nos últimos dias vim me condicionando, treinando em casa e aqui no CT, com treinos de força e corrida. Acho que estou em uma boa forma física. Cabe à comissão técnica decidir se vou para o jogo ou não. Se eles acharem que é o momento, vou dar o meu melhor.”

O zagueiro espera se adaptar rápido ao futebol brasileiro e fez elogios ao nível técnico das competições nacionais. “Eu vejo o futebol brasileiro com um nível técnico muito alto. Eu vou ter que me adaptar, saber como é a intensidade aqui. Sempre há algo a evoluir. Faz parte do meu estilo, estar me observando, e vendo em que eu posso evoluir individualmente e o que posso aprender nos clubes nos quais joguei.”