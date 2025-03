André Marques reflete sobre possível retorno à TV após carnaval em Salvador

Após desfrutar do Carnaval em Salvador, André Marques chegou ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (4) para aproveitar o último dia de festividades. Durante sua passagem, o ex-apresentador não hesitou em abordar a sua situação atual em relação à televisão, afirmando que se considera aposentado, mas não descarta um retorno caso surja uma oportunidade que o atraia. “Estou aposentado, mas se tiver um programa que me identifique, volto”, declarou Marques, que encerrou sua longa trajetória na Globo em 2022 após 27 anos de atuação.

Marques compartilhou suas preferências sobre os tipos de programas que gostaria de apresentar no futuro, mencionando temas como culinária, animais de estimação e turismo. Ele também confirmou ter recebido propostas informais de diversas emissoras.

Ao ser questionado sobre um possível convite de Boninho para trabalhar no SBT, André preferiu não entrar em detalhes. “Nós somos muito amigos e conversamos sobre tudo. Ele me dá conselhos e agora está lá no SBT, assim como o Tiago Leifert. E é só isso. Sou dono do meu próprio negócio e preciso analisar tudo com cuidado”, comentou.

Além disso, André Marques revelou que participará de um especial do Vídeo Show em homenagem aos 60 anos da Globo. “Vou lá [na sede da emissora] gravar na próxima semana. Estarei com Miguel Falabella e Cissa Guimarães. Ainda não tenho muitas informações sobre as gravações, mas com certeza será uma experiência muito bacana. Vou rever amigos e relembrar a casa onde trabalhei por tanto tempo”, finalizou.