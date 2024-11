André Luiz Frambach pede Larissa Manoela em casamento em festival de luzes na Tailândia

Durante uma viagem à Tailândia, o ator André Luiz Frambach surpreendeu sua esposa, Larissa Manoela, com um romântico pedido de casamento, repleto de simbolismo e emoção. A ocasião ocorreu durante um renomado festival de luzes, um evento que já era especial para o casal.

Larissa, visivelmente emocionada, compartilhou registros do momento em suas redes sociais no domingo (17), acompanhados da legenda poética “E enfim a luz brilhou”. As imagens capturaram o instante em que André se ajoelhou, apresentando um anel à atriz.

André expressou seus sentimentos em uma publicação própria, refletindo sobre a intensidade do momento: “Poderia ficar horas aqui tentando descrever o que senti naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, mas nada se compara com o agora.” Ele destacou a importância de estar presente e manifestou gratidão pela vida e pelo amor que os une.

Anteriormente, André havia anunciado em seu perfil no Instagram que planejava fazer novamente o pedido matrimonial a Larissa durante o festival dos sonhos dela. A intenção era renovar os votos de amor e compromisso entre eles.

O casal oficializou sua união em uma cerimônia discreta em dezembro de 2023. Desde que assumiram publicamente o relacionamento em julho de 2022, Larissa e André têm compartilhado momentos significativos de sua trajetória juntos, incluindo o noivado realizado em Fernando de Noronha.

As imagens do tocante reencontro emocional foram capturadas pelo fotógrafo Glau Oliveira e continuam a encantar seguidores e fãs nas redes sociais.