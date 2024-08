André e George caem para alemães e estão fora no vôlei de praia em Paris

André e George foram derrotados pelos alemães Nils Ehlers e Clemens Wickler nas oitavas de final e estão eliminados no vôlei de praia masculino nas Olimpíadas de Paris.

A dupla alemã venceu a brasileira por 2 sets a 0 — parciais de 21 a 16 e 21 a 17. Foi a primeira derrota de André e George para os adversários.

Os alemães mantiveram sua invencibilidade em Paris e despacharam os brasileiros. Eles vinham de três vitórias na fase de grupos, enquanto André e George tiveram duas derrotas seguidas, mas avançaram no Grupo D.

André e George são a dupla número 2 do mundo, mas não se encontraram na quadra. Os alemães, que aparecem em terceiro no ranking, deslancharam e dominaram ambos os sets.

Ehlers e Wickler enfrentam nas quartas de final o vencedor de Perusic/Scweiner x Bermans/deGroot — duelo entre tchecos e holandeses, respectivamente.

André e George formam uma dupla há cinco anos, mas se despedem frustrados de sua primeira edição de Olimpíadas. Campeões Pan-Americanos, os dois exaltaram suas conquistas durante o ciclo, mas lamentaram que voltam da França sem uma medalha olímpica — a conquista que faltava para eles.

“Frustração mesmo, era um time que a gente nunca havia perdido, perdemos a 1ª vez aqui e sem jogar o nosso jogo, que foi o pior. Acho que esse foi o resumo dessa Olimpíadas para nós: tivemos relâmpagos do que é o André e George de verdade, mas não conseguimos manter o tempo todo. Temos cinco anos de parceria, já ganhamos vários torneios, não é esse jogo que vai apagar tudo o que viemos fazendo nesses cinco anos”, disse George.

“A gente não conseguiu desempenhar nosso jogo, acabamos não sabendo lidar com tudo isso, mas tentamos de todas as formas. Esse é mais um torneio para a gente, óbvio que é o mais importante, mas não encaixou. Não sei nem o que falar… A gente tinha também essa expectativa como principal dupla do Brasil. É lembrar da nossa história, mas aqui infelizmente era o que faltava para a gente, essa medalha olímpica”, disse André em entrevista à Globo.

Como foi o jogo

Alemães começaram dominando, pontuando em ataques, com bloqueios e até em defesa. Abriram quatro bolas na frente, só que o Brasil conseguiu reagiu, equilibrou o jogo e empatou. No entanto, os adversários voltaram a ficar em vantagem e venceram o set inicial por 21 a 16.

O segundo set teve início igual, com a dupla alemã sempre à frente. André e George até colaram no placar, mas viram os oponentes abrirem seis pontos de vantagem. Quando estava 15 a 10 para os alemães, os brasileiros arranjaram um “pontaço”, melhoraram e forçaram uma parada técnica. André e George fizeram três pontos seguidos, mas viram os alemães voltarem a dominar. Não deu.