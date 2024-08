André de Paula detalha programa Povos da Pesca Artesanal no Bom dia, Ministro desta quarta (21)

O ministro André de Paula, da Pesca e Aquicultura (MPA), é o convidado do “Bom dia, Ministro” desta quarta-feira, 21 de agosto. Durante uma hora de conversa com emissoras de rádio de várias regiões do Brasil, o titular da pasta vai detalhar as principais ações voltadas aos pescadores e aquicultores do país.

Um dos temas será o programa Povos da Pesca Artesanal, o primeiro do Governo Federal focado exclusivamente nos pescadores e pescadoras artesanais, com o intuito de fortalecer essas comunidades. No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas vivem da pesca artesanal, em sua maioria nas regiões Nordeste e Norte, onde predominam pescadores negros, indígenas e quilombolas.

Os principais objetivos incluem concretizar políticas em favor das comunidades da pesca artesanal no Brasil e uma agenda de ações que respeite a diversidade, a autonomia e os modos de vida pesqueiros, como de jangadeiros, marisqueiras, caiçaras, ribeirinhos, extrativistas, indígenas e quilombolas.

EXPORTAÇÕES – As exportações de pescado também serão abordadas. Atualmente, o Brasil exporta pescado para 90 países, o que representa oportunidade de expansão de mercado externo, incluindo novas espécies e produtos, aumento de volume de exportação e seu valor médio. No ano passado, o Brasil retomou negociações para reabrir o mercado de pescados brasileiros ao Reino Unido. Estados Unidos, Ásia e América do Sul são os principais destinos das vendas externas do nosso país.

AQUICULTOR – O ministro André de Paula também vai detalhar a prorrogação do prazo para atualização cadastral da Licença de Aquicultor, fixado em julho de 2025. Os aquicultores que possuem somente o Certificado de Registro devem realizar o novo procedimento para a concessão da licença.

AO VIVO — O “Bom Dia, Ministro” é transmitido ao vivo pela EBC. Pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rede Nacional de Rádio (RNR), pelo mesmo canal de “A Voz do Brasil”.