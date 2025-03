André Bragantini Jr. disputa temporada 2025 da Turismo Nacional

André Bragantini Jr. vai disputar sua primeira temporada completa no grid da Turismo Nacional na temporada 2025. Atualmente com 46 anos, o paulista é reconhecido no universo do automobilismo brasileiro como grande referência nas pistas pela sua vasta galeria de vitórias e títulos conquistados correndo em carros de tração dianteira, como é o da TN. Depois de debutar na categoria dos carros mais vendidos do país como dupla de Victor Manzini na etapa Endurance de Interlagos, em dezembro, Bragantini está confirmado a bordo do Peugeot 208 da equipe chefiada por Roberto Manzini e já chega como um dos fortes candidatos aos títulos em jogo.

A laureada carreira de André Bragantini Jr. nas pistas reúne diversos títulos em competições como Campeonato Paulista de Kart, Copa Fiat (tricampeão), Copa Palio, Copa Corsa e, no ano passado, da HB20 Racing Cup. O paulista também disputou 38 corridas na Stock Car Pro Series, tendo estreado em 2002, no Autódromo de Interlagos. No ano seguinte, em Brasília, marcou a pole position e fez a volta mais rápida da etapa.

Mesmo com tanta bagagem, André revela sentir um ‘friozinho na barriga’ com a chance de acelerar na categoria conhecida pelo DNA de “automobilismo raiz” que faz dela tão emocionante e imprevisível.

“Para mim, é muito representativo estar na Turismo Nacional em 2025. É um ano especial, já que estou completando 30 anos de carreira, e retornar às competições em âmbito nacional é um marco muito bacana para mim. Muito animado neste desafio com a equipe Manzini e o meu Peugeot 208. A expectativa não poderia ser melhor”, declarou Bragantini, que também será uma referência para os jovens pilotos do time liderado por Roberto Manzini.

“Vou ter uma função técnica dentro da equipe no desenvolvimento dos carros e também auxiliar os outros pilotos, com menor experiência dentro do time. Certamente será uma temporada de muito trabalho, mas estou muito animado e mega feliz por poder estar nesta categoria, em franco crescimento a cada ano, com número crescente de pilotos e também de fãs e patrocinadores. Feliz por encarar este novo desafio”, complementou o piloto, que levará o numeral #1 em seu carro.

Manzini falou da longa parceria com André no automobilismo e exaltou a chance de tê-lo como não somente como piloto na Turismo Nacional, mas como coordenador técnico dentro do time sediado em São Paulo. “Após guiar para a Manzini em campeonatos com vitórias nacionais e paulistas, André Bragantini Jr. volta não somente como contratado para disputar o título da Turismo Nacional na categoria A, mas também como coordenador técnico emprestará sua larga experiência em carros de turismo e tração dianteira para o desenvolvimento do Peugeot 208 e dos jovens pilotos da equipe. A temporada será desafiadora, mas tenho certeza que sua capacidade e dedicação trarão ótimos resultados para o André e toda a nossa equipe”, disse.



Um vencedor da vida — Fora das pistas, Andrezinho, como também é conhecido, se destaca pela superação. O piloto teve de lidar, além dos desafios no automobilismo em si, também com a síndrome de Tourette, que leva pacientes a sofrerem com constantes espasmos e reações aleatórias como gritos e palavrões.

Engajado na luta para permitir que pacientes com a mesma síndrome tenham mais qualidade de vida e menos sofrimento, Bragantini se notabilizou também por inspirar amantes do automobilismo com sua biografia, ‘Ultrapassando Limites’, escrita pelo jornalista Alexander Grünwald, na qual o piloto traz sua emocionante história de vida e superação. André também apresenta a obra como parte do seu projeto de palestras motivacionais.

A temporada 2025 da Turismo Nacional está marcada para começar no fim de semana de três e quatro de maio no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

André Bragantini Jr.

Idade: 46 anos (13/10/1978)

Naturalidade: São Paulo (SP)

Status: estreante na Turismo Nacional

Número: #1

Trajetória: estreou no kartismo em 1989, sendo campeão paulista no ano seguinte; debutou nos autódromos em 1995, onde conquistou diversos títulos: tricampeão da Copa Fiat entre 1996 e 1999, campeão da Copa Palio (1999), campeão da Copa Corsa (2000); 38 largadas na Stock Car, com pole position e volta mais rápida; vice-campeão da Stock Light (2007); duas vezes vice-campeão do Trofeo Linea; vice-campeão Mercedes-Benz Challenge; campeão HB20 Racing Cup (2024)

Categoria: A

Carro: Peugeot 208

Equipe: Manzini

Sede: São Paulo

Chefe: Roberto Manzini

Turismo Nacional, temporada 2025*

1ª etapa: 4 de maio, Interlagos (SP)

2ª etapa: 25 de maio, Cascavel (PR)

3ª etapa: 8 de junho, Velopark (RS)

4ª etapa: 20 de julho, Velocitta (SP)

5ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR) – ou alternativa**

6ª etapa: 26 de outubro, Rio Grande do Sul – ou alternativa**

7ª etapa: 16 de novembro, Goiânia (GO)

8ª etapa: 14 de dezembro, Interlagos (SP)

*sujeito a alterações