Anderson Silva chora após luta de despedida no Brasil: ‘Mistura de emoções’

Anderson Silva se emocionou após o empate contra o norte-americano Chael Sonnen, em sua luta de despedida no Brasil ocorrida na madrugada deste domingo (16) pelo Spaten Fight Night. Ele, que seguirá lutando fora do país, concedeu entrevista depois do embate com o antigo desafeto.

Luta com diversão

“Foi muito legal poder subir aqui e me divertir de novo, poder dar esse espetáculo para todos. É um momento muito mágico que a Spaten proporcionou para mim e para o esporte. É um novo capítulo que se escreve dentro das marcas que se dedicam a mudar o Brasil através do esporte. Estou muito feliz em poder fazer minha última luta no Brasil”, afirmou Silva.

Não é fim da linha

“É uma mistura de emoções. É minha última luta no Brasil, mas vou continuar lutando, é uma coisa que amo muito e que faz me sentir vivo. É o que amo fazer”, disse.

Filho in loco

“Ter tido a oportunidade de dividir o mesmo espaço com meu filho, que me acompanhou milhares de vezes, e estar no vestiário ver ele lutando e ver as pessoas aqui para me assistir… é apenas dizer obrigado”, finaliza o lutador.