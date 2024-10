Anderson Conceição inaugura barbearia na Baixada Santista

Com passagens por grandes clubes do futebol mundial como: Vasco, Bahia, Cuiabá, Atlético Goianiense, Criciúma, América Mineiro, Mallorca (Espanha), Philadelphia Union (Estados Unidos) e Chaves (Portugal), o zagueiro Anderson Conceição resolveu empreender. Na última segunda-feira, ele lançou oficialmente o Club Barbearia – Barbearia dos Boleiros, em Praia Grande (Baixada Santista).

O Club Barbearia – Barbearia dos Boleiros conta com seis barbeiros e além de Anderson Conceição, será administrado também por Edson da Lapa, que é cunhado do jogador e tem uma experiência de quase 10 anos no ramo. Na inauguração do Club, Anderson Conceição esteve presente e, inclusive, divulgou que sorteará para os clientes presentes uma camisa oficial do Vasco. “Tenho muita lenha para queimar ainda como atleta profissional, mas, logicamente, preciso me preparar visando o pós carreira. Tive essa oportunidade de empreender junto com o meu cunhado, que tem uma longa experiência neste mercado. Investimos num espaço, contratamos profissionais capacitados e estou muito feliz em realizar esse sonho de ser sócio de um negócio tão pulsante, como é o de barbearias”, ressaltou o zagueiro.

Neste ano, Anderson Conceição participou de 26 partidas e marcou dois gols somando as passagens por Vila Nova e São Bernardo. O zagueiro, que está com 34 anos, quer em breve definir o seu futuro. “Meu vínculo com o São Bernardo encerra no final da Série C. Agora é estudar o melhor projeto para definir a sequência da minha trajetória. Me sinto bem fisicamente e preparado para o próximo desafio. Os números, de mais de 500 jogos na carreira, me deixam orgulhosos, porém, não satisfeito. Quero aumentar ainda mais esse número”, finalizou.

Vale citar que a Club Barbearia – Barbearia dos Boleiros fica na Rua Fumio Myazi, número 141, Boqueirão, Praia Grande (SP).