Anderson Borges se prepara para estreia na Copa Hyundai HB20

Após uma estreia de muito trabalho e um pódio na capital paulista, disputando a primeira etapa da HB20 Cup, Anderson Borges (SOU Blindagem, SERglass, e-blin Glass, Delta Selantes, Auto M, PG Products, Protecta, Semog, AutoBoss Belém e Portal e TV High Speed Brazil) está pronto para a abertura da temporada da Copa Hyundai HB20 em 2025, que acontecerá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

O traçado é composto por 3.533 metros de extensão com curvas dos mais diversos estilos, mas isso não diminui nem um pouco a emoção da estreia da categoria monomarca nesta temporada.

Focado na busca por grandes resultados e com um novo layout, Anderson Borges afirmou ter grandes expectativas para esta temporada, que promete premiações expressivas para os campeões.

“Será uma temporada magnífica em 2025, tenho certeza! Começamos bem em Interlagos, conquistando o pódio, e agora é buscar esse feito também em Campo Grande, na Copa Hyundai HB20.”

“Sabemos que o grid está mais forte do que nunca, e as premiações – um Hyundai Creta para o campeão da categoria principal e um HB20 para cada um dos vencedores das categorias Super e Elite – fazem com que todos os pilotos se dediquem ao máximo, buscando cada ponto disponível ao longo do final de semana.”

“A pista de Campo Grande será o pontapé inicial e trará um grande desafio, não só para mim, mas para todos os pilotos. Tenho certeza de que faremos duas grandes provas, somaremos o maior número possível de pontos e lutaremos por um grande campeonato em 2025”, declarou Borges.

Confira o cronograma da Copa Hyundai HB20 em Campo Grande:

Quinta-feira, 20:

16h30 – Copa HB20 – Shakedown

18h30 – Todas as categorias – Trackwalk

Sexta-feira, 21:

10h10 – Copa HB20 – Treino Livre 1

13h00 – Copa HB20 – Treino Livre 2

18h00 – Copa HB20 – Treino Livre Duplas

Sábado, 22:

09h00 – Copa HB20 – Treino Livre 3

12h05 – Copa HB20 – Classificação

15h40 – Copa Hyundai HB20 – Corrida 1

Domingo, 23:

09h40 – Copa HB20 – Corrida 2

As corridas da Copa Hyundai HB20 serão exibidas no You Tube do Portal e TV High Speed Brazil – www.youtube.com/highspeedtvbr – e também serão exibidas pela CBTV Play: www.cbtvplay.com.br, no APP CBTV Play, Canal 68 da Moobi TV, Canal 192 da Infini TV, Acenet, CXTV, Amazon, FIRE TV, Google TV, Apple TV, Box Brazil Play e ITV.

Anderson Borges conta com o apoio de SOU Blindagem, SERglass, e-blin Glass, Delta Selantes, Auto M, PG Products, Protecta, Semog, AutoBoss Belém e Portal e TV High Speed Brazil.