Ancelotti diz que Vinicius Jr. irá ganhar a Bola de Ouro

Carlo Ancelotti afirmou durante participação no podcast The Obi One nesta quinta-feira (1º) que Vinicius Jr. vai ganhar a Bola de Ouro.

O técnico do Real Madrid disse que o brasileiro “é um jogador talentoso e esteve muito bem na temporada passada”.

“Na minha opinião, Vinicius vai vencer porque é um jogador talentoso e esteve muito bem na temporada passada. É verdade que Carvajal esteve muito bem: ganhou a Liga e a Liga dos Campeões ao marcar um gol na final do Campeonato Europeu, e Bellingham fez uma campanha fantástica vencendo a Liga dos Campeões e a Liga, na qual foi o melhor jogador. Mas pergunte aos jogadores o que eles preferem, se ganhar a Liga dos Campeões ou a Bola de Ouro, e eles vão dizer a Liga dos Campeões”, disse o técnico ao podcast The Obi One.

A edição de 2024 da Bola de Ouro será realizada no dia 28 de outubro, uma segunda-feira. O evento acontecerá o tradicional Théâtre du Châtelet, localizado em Paris, capital da França.

Vinicius Junior se reapresentou nesta quinta-feira, em Chicago, onde o clube se concentra durante sua pré-temporada nos Estados Unidos. O brasileiro estava de férias desde o final da Copa América.

Após perder por 1 a 0 para o Milan, o Real encara o Barcelona neste sábado (3) (3) e o Chelsea na próxima terça-feira (6) em jogos amistosos. O time estreia na temporada no dia 14 de agosto, contra a Atalanta, pela Supercopa da Uefa.