Ancelotti diz que Endrick ‘terá os minutos que merece’, mas faz alerta

Carlo Ancelotti voltou a falar nesta sexta-feira (23) sobre a presença de Endrick no time do Real Madrid e garantiu que o ex-palmeirense -convocado por Dorival Júnior para a seleção brasileira— terá os minutos que merece. Porém, fez um alerta.

“Ele tem qualidades impressionantes e terá os minutos que merece. Mas tem que ter em conta também a competição por espaço que existe nesta equipe”, justificou Carlo Ancelotti.

Endrick ainda não estreou oficialmente pelo Real Madrid. Ele permaneceu no banco de reservas até o fim das partidas contra Atalanta, pela Supercopa da Europa, e Mallorca, pelo Campeonato Espanhol. O trio de ataque foi formado por Rodrygo, Vinícius Jr. e Mbappé.

O jovem brasileiro é o único dos sete jogadores de frente do elenco principal do clube merengue que não foi utilizado pelo técnico Carlo Ancelotti na temporada 2024/25.

O marroquino Brahim Díaz e o turco Arda Güler são hoje os reservas imediatos do ataque do Real. Ambos foram acionados por Ancelotti na reta final das partidas tanto contra a Atalanta quanto frente ao Mallorca.

Ancelotti elogiou Endrick na coletiva e falou sobre a adaptação do brasileiro. “Endrick está muito bem, como estão todos os outros… Ele está se adaptando muito bem aqui.”

A próxima chance de Endrick entrar no time do Real Madrid será domingo (25), às 12h (de Brasília), contra o Valladolid, no Santiago Bernabéu, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.