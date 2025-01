Anatel revela que brasileiros recebem 1 bilhão de ligações de telemarketing por mês

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) apresentou ao Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações (Cdust) um relatório que revela o alarmante volume de ligações de telemarketing recebidas pelos brasileiros, estimado em cerca de 1 bilhão por mês. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Entre junho de 2022 e dezembro de 2024, a Anatel registrou um impressionante bloqueio de 184,9 bilhões de chamadas indesejadas. Essas ligações, classificadas como “telemarketing abusivo”, são realizadas por empresas que utilizam sistemas automatizados e realizam mais de 100 mil chamadas diariamente. O tempo médio dessas chamadas é notavelmente curto, girando em torno de seis segundos.

Conforme a Anatel, as estratégias implementadas para impedir a recepção dessas ligações inoportunas demonstraram uma eficiência considerável, alcançando uma taxa de sucesso de 85%. Contudo, ainda resta um contingente de 15% das chamadas que continuam a incomodar os usuários, representando o volume mencionado anteriormente.

Em resposta a esse cenário preocupante, a Anatel lançou em 2019 a plataforma “Não Me Perturbe”, uma iniciativa voltada à proteção dos consumidores contra chamadas indesejadas provenientes do telemarketing. O processo para os usuários é simples: basta realizar um cadastro no site oficial da plataforma para registrar seus números telefônicos e escolher bloquear ligações provenientes de empresas de diversos segmentos, incluindo telefonia, TV por assinatura e serviços financeiros.

Após o registro na plataforma, as empresas têm um prazo estipulado de 30 dias para adaptar seus sistemas e interromper as ligações. Em caso de descumprimento dessa norma, as empresas podem ser alvo de multas e outras penalidades estabelecidas pela Anatel.