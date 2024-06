Anastásia, Fundo de Quintal, Mano Brown e mais: veja o que fazer nas periferias de São Paulo em junho

O mês de junho será animado nas Fábricas de Cultura – Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerenciado pela Poiesis. As unidades localizadas nas zonas Norte e Sul da cidade e em Diadema celebram o São João com shows e espetáculos, além da Mostra de Processos, evento semestral que reúne trabalhos criados pelos aprendizes do programa. Confira!

Zona Norte

No sábado (8), a Fábrica de Cultura Jaçanã realiza a tradicional Festa Junina a partir das 14h com brincadeiras, comidas e músicas típicas do Nordeste. Além disso, o público poderá aproveitar um aulão junino de dança, discotecagem do DJ Lenno e show da banda Bicho de Pé.

Os fãs de festividades juninas têm mais opções para se divertir na zona Norte. Na festa junina da Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha o público poderá assistir às apresentações de Valentina Guillén, que traz o show Do Brasil e da Mistura com diversas canções de forró e MPB, e da cantora Anastácia, conhecida como a rainha do Forró. A festa vai ser no dia 29, sábado, das 13h às 17h.

Já na Fábrica de Cultura Brasilândia a celebração junina será no domingo (30), das 13h às 19h, com a Festa da Brasa que receberá o grupo Fundo de Quintal para embalar as danças, brincadeiras e comidas típicas do evento.

Zona Sul

O sábado (22) será de festa pelas Fábricas de Cultura da zona Sul. A partir das 12h, a Fábrica de Cultura Jardim São Luís realiza uma festa junina com aulão de forró pé de serra, ministrada pelo Da Ponte pro Roots, e apresentações musicais de Paulla Zeferino e banda e do Domingueira Sertaneja, grupo de música caipira formado por violeiros da Associação de Violeiros Cantinho Sertanejo.

Quem estiver no evento ainda poderá participar do ateliê aberto Costuma e Customiza do Núcleo de Moda das Fábricas de Cultura, sediado na unidade. Das 14h às 18h, os interessados poderão customizar suas peças jeans para criar jaquetas com franjas, jeans com strass, brilho e rasgados. A equipe do Núcleo de Moda estará no local orientando os participantes. Sem necessidade de inscrição.

Já na Fábrica de Cultura Capão Redondo a equipe de biblioteca recebe no sábado (22), às 14h, o Coletivo Queer para uma sessão de cinema com exibição do documentário Vitória Trans. A produção apresenta sete vozes da comunidade Trans: Alexandre Kiyohara, Ariel Bernardi, Carolina Iara, Erika Hilton, Gabriel Romão, Jupi77er e Rô Vicentte. Ao final, os integrantes do Coletivo Queer, responsáveis pela produção do documentário, realizam uma roda de conversa com o público.

Região Metropolitana

A Fábrica de Cultura Diadema promove uma quinta-feira (13) especial: a partir das 16h, a unidade recebe grandes nomes do rap brasileiro: Ayra Kopém, voz indígena do povo Dofurêm Guaianá e criada em Diadema; Winnit, figura em ascensão no cenário do freestyle, sendo o primeiro homem trans em uma liga internacional de freestyle; e os rappers Negredo e Mano Brown. O.H.D.U, um dos visionários por trás da célebre Batalha da Central de Diadema, irá conduzir o evento como Mestre de Cerimônia.

E no domingo (30), a Fábrica de Cultura ocupa a Praça da Moça, no centro de Diadema, com uma Festa de São João. Das 14h às 20h, o público poderá se divertir com desfile dos bonecões, quadrilha, comidas típicas e apresentações musicais do grupo de forró Mulengo Dengo e do Peleja de Jah, que reúne músicos da cidade de Diadema com a proposta de trazer versões musicais de vários artistas consagrados brasileiros.

Vem conferir a Mostra de Processos!

A cada fim de semestre, os aprendizes dos cursos das Fábricas de Cultura realizam a Mostra de Processos, uma ação artístico-pedagógica que visa mostrar às comunidades um pouco do que foi desenvolvido dentro dos ateliês e trilhas. As apresentações ocorrem em cada unidade ao longo do mês de junho. Confira alguns destaques:

Na Brasilândia, aprendizes de Multimídia e Multimeios criaram a exposição EcoBrasilândia reunindo artes, fotos e vídeos desenvolvidos ao longo do semestre para mostrar os cuidados com o meio ambiente em bairros periféricos. A visitação ocorre no dia 15, sábado, a partir das 10h30. Outra opção para o sábado é o espetáculo Um respiro no cotidiano dos aprendizes de circo da Fábrica de Cultura Jardim São Luís. A produção mostra os personagens vivendo uma rotina no automatizada o até que são despertados do cotidiano da vida contemporânea pelas artes circenses. A apresentação única será das 19h às 20h30.

Aprendizes de balé da Fábrica de Cultura Jaçanã apresentam a experiência lúdica O buraco, uma aventura dançante aberta a imaginários, na quinta-feira (20), às 11h. Já na sexta-feira (21), às 10h30, os aprendizes do ateliê Brincando de Robótica da Fábrica de Cultura Diadema expõem os protótipos criados durante o semestre. No sábado (29), às 14h, aprendizes de fotografia apresentam a exposição imersiva e interativa Sala das dimensões na Fábrica de Cultura Capão Redondo.

Na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, o ateliê de Leitura e Escrita e a trilha de Criação Poética se unem para realizar o sarau Palavra Viva com a apresentação dos poemas escritos pelos aprendizes na terça-feira (25), às 20h. Ainda na unidade, entre os dias 28 e 29, sexta e sábado, os aprendizes do FOLIA, curso formativo de artes circenses, apresentam o espetáculo Elemento Caótico com cenas e números criados durante este semestre. Confira os horários na parte de serviço.

Confira a programação completa do mês de junho no site das Fábricas de Cultura.