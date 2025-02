Análise crítica do cenário econômico brasileiro por VanDyck Silveira

No contexto atual da economia brasileira, o economista VanDyck Silveira ofereceu uma visão perspicaz durante uma entrevista ao BM&C News, destacando a inflação como um dos maiores desafios que o país enfrenta. Silveira argumenta que a raiz do aumento nos preços não se encontra nas condições climáticas ou nas dinâmicas do mercado internacional, mas sim no elevado nível de gastos públicos.

“O gasto público exagerado é o que está impulsionando a inflação”, declarou o economista, enfatizando sua crítica ao modo como a administração atual aborda as políticas fiscais e monetárias. Ele advertiu que o Brasil caminha por uma rota arriscada, repetindo equívocos do passado e se tornando dependente de um modelo econômico obsoleto. “O único truque que o PT e o presidente Lula conhecem é o impulso fiscal. Essa abordagem falha é a principal responsável pela inflação, que por sua vez gera fome e miséria”, acrescentou Silveira.

Silveira também salientou que a questão fiscal do Brasil transcende a discussão sobre o déficit primário, que, segundo ele, já não retrata com precisão a gravidade da situação econômica. “Discutir o déficit primário hoje é uma ilusão. O que realmente importa é o déficit nominal, e nesse aspecto, o Brasil apresenta um dos mais altos índices globais, na ordem de 9% do PIB”, alertou.

O economista enfatizou que sem um controle rigoroso das despesas públicas, a escalada inflacionária será uma realidade difícil de ser contida. De acordo com sua análise, a política fiscal vigente ainda segue um modelo ultrapassado, centrado em injeções de recursos que não apenas falham em promover crescimento econômico, mas que também alimentam a inflação. “Enquanto o governo não reconhecer a necessidade de domar a política fiscal, a única ferramenta disponível para controle será a política monetária, e isso não será suficiente para conter os aumentos de preços”, afirmou.

Outro aspecto significativo levantado por Silveira foi a vulnerabilidade da economia brasileira em relação a fatores externos, especialmente às flutuações da moeda americana. Ele observou que a recente valorização do real frente ao dólar não foi fruto de políticas internas eficazes, mas sim resultado de condições externas favoráveis.

Além disso, Silveira chamou atenção para as implicações das decisões de líderes internacionais, como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Se Trump tivesse cumprido todas as suas promessas econômicas, o dólar poderia estar cotado em R$ 7,00 ou mais e as condições econômicas do Brasil seriam ainda mais críticas”, afirmou. Para Silveira, a falta de uma política fiscal robusta e o desequilíbrio nas contas públicas tornam o Brasil suscetível a qualquer instabilidade global.

Esta análise aprofundada por VanDyck Silveira ressalta os desafios estruturais enfrentados pela economia brasileira e sublinha a urgência de reformas fiscais para garantir maior estabilidade no futuro.