Anália Fest terá edição extra neste domingo (17)

Acontece neste domingo, 17, das 11h às 19h, a última edição do Anália Fest no Parque Ceret. O evento, que teve uma edição em 26 de novembro, recebe uma edição extra, sendo a última do ano.

Com chegada de Papai Noel, feira gourmet, pressentes e decorações para compras de Natal, food trucks incríveis, um Espaço Kids cheio de diversão, jump experience e show ao vivo com Mulheres na MPB, o evento promete um domingo feliz e animado para todos, inclusive aos pets.

Segundo Rejanne Silveira, sócia da Rede Bons Negócios (empresa responsável pelo evento), o Anália Fest já se tornou um dia aguardado não só pelos moradores do bairro, mas por turistas e pessoas de outras regiões. “Venha vivenciar um dia de celebração, arte, comidinhas deliciosas, compras especiais e uma atmosfera natalina que vai aquecer seu coração. Não perca essa oportunidade de criar memórias mágicas com a família e amigos. Será um dia repleto de amor para todos, inclusive aos pets”, diz a empreendedora.

O Parque Ceret está localizado na R. Canuto Abreu, s/n. – Jardim Analia Franco, São Paulo – SP, 03336-060. Mais informações podem ser encontradas na página oficial da @rbn.eventos e @redebonsnegocios

Serviço:

Analia Fest

Parque Ceret

Data 17 de dezembro

Horário: 11h às 19h

Local: Parque Ceret

Endereço: R. Canuto Abreu, s/n. – Jardim Analia Franco, São Paulo – SP, 03336-060

Classificação livre

Entrada Grátis

Pet Friendly

Mais informações: @rbn.eventos e @redebonsnegocios