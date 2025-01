Anahí nega acusações de fraude no The Masked Singer México

A participação da cantora Anahí como jurada no programa mexicano ¿Quién es la Máscara?, versão local de The Masked Singer, foi marcada por uma polêmica após a revista TVyNovelas divulgar que ela teria tido acesso prévio à lista dos participantes mascarados, algo que infringe as regras do programa.

Em suas redes sociais, Anahí negou veementemente as acusações, classificando-as como infundadas e em desacordo com seus valores. “Nunca concordei com nada que fosse contra os meus princípios”, escreveu a cantora, que acumula quase 40 anos de carreira na música e televisão.

Além disso, a artista informou que tomará medidas legais contra os responsáveis pelas alegações, destacando o impacto emocional que os rumores causaram. A comunidade de fãs se mobilizou rapidamente em apoio à cantora, enviando mensagens de solidariedade e lembrando o legado positivo de Anahí.

Confira o comunicado:

A emissora Televisa, responsável pelo programa, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Enquanto isso, Anahí reafirma seu compromisso com a ética e lamenta o transtorno gerado pelas acusações.

Maite Perroni anuncia novos projetos após sucesso do RBD

Paralelamente, Maite Perroni, amiga de Anahí e ex-integrante do grupo RBD, compartilhou novidades sobre sua carreira. Após o sucesso da turnê Soy Rebelde Tour em 2023, que vendeu mais de 1,6 milhão de ingressos, Maite revelou que agora irá se dedicar à atuação e produção.

Com um projeto cinematográfico previsto para 2025, Maite descreveu o novo papel como especial. “Cada projeto é uma oportunidade de crescer e compartilhar um pedaço de mim com o mundo”, declarou.

Apesar das adversidades, Anahí segue recebendo apoio de fãs e colegas, enquanto suas ex-companheiras do RBD exploram novas e promissoras trajetórias no cenário artístico.