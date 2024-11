Ana Paula Minerato é demitida pela Band

Em meio a um escândalo de racismo, Ana Paula Minerato, ex-musa da Gaviões da Fiel e até então colaboradora da Band, foi desligada de suas funções após um áudio comprometedor ter sido divulgado nas redes sociais. O conteúdo, que circulou amplamente na internet, trouxe declarações ofensivas atribuídas à modelo, em que ela utiliza termos pejorativos para descrever uma jovem negra.

A Band, ao tomar conhecimento do incidente, prontamente emitiu um comunicado à imprensa na tarde desta segunda-feira (25), reafirmando seu compromisso com a diversidade e respeito às diferenças. “Repudiamos veementemente qualquer forma de racismo ou discriminação. As declarações atribuídas a Ana Paula Minerato não refletem os valores da nossa emissora”, informou a nota oficial.

Minerato integrava o time de colaboradores da Band desde 2015, onde desempenhava papel de destaque em um programa diário na rádio Band FM. Em razão do episódio, além do desligamento pela emissora, ela também perdeu o posto de musa da escola de samba Gaviões da Fiel, que se prepara para apresentar um enredo afro no Carnaval de 2025.

O caso ganhou ainda mais repercussão após a manifestação pública de Tati Minerato, irmã de Ana Paula. Em suas redes sociais, Tati expressou seu descontentamento e tristeza diante das atitudes atribuídas à irmã. “Sou contra qualquer forma de racismo ou preconceito. Não posso ser associada a tais comportamentos”, declarou ela, destacando o valor do respeito e igualdade que sempre foram ensinados por sua família.

A Gaviões da Fiel também se pronunciou oficialmente sobre o caso. Em comunicado divulgado pela diretoria e pela Comissão de Carnaval, a escola informou o desligamento imediato de Ana Paula Minerato. “Combatemos o racismo de forma intransigente e não toleramos comportamentos que desrespeitem a dignidade humana”, afirmou a nota.

O episódio coloca em evidência mais uma vez a importância do combate ao racismo em todas as esferas da sociedade, reafirmando compromissos com inclusão e justiça social. A Gaviões da Fiel mantém sua tradição de abordar temas relevantes e impactantes em seus desfiles, como exemplificado no enredo programado para o Carnaval 2025: “Irin Ajó Emi Ojisé (A Viagem do Espírito Mensageiro)”, que destaca os rituais com máscaras como símbolo das etnias africanas.

Este caso reflete a urgência e necessidade contínua de diálogo e ações efetivas contra atitudes discriminatórias, ressaltando o papel crucial das instituições e personalidades públicas na promoção de uma cultura mais justa e igualitária.