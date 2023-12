Ana Paula Demambro é finalista do Prêmio Governador do Estado 2023, que será entregue pelo governador Tarcísio de Freitas hoje, terça-feira (12/12), no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Na ocasião, a Secretaria Estadual da Cultura, Economia e Indústria Criativas homenageará representantes do setor que se destacaram ao longo do ano.

O tradicional Prêmio Governador do Estado de São Paulo foi criado em 1950. Entre as categorias contempladas pelo Prêmio estão: Arte para crianças, Artes Visuais, Circo, Teatro, Museus e centros culturais, Valorização do patrimônio cultural, Audiovisual, Incentivo à leitura, Dança, Música, Iniciativas culturais – Terceiro Setor, Iniciativas culturais – Setor Público e Instituição cultural.

A gestora da Fundação das Artes de São Caetano do Sul foi escolhida para disputar o prêmio na categoria Instituição Cultural. É a única instituição do ABC Paulista a ser indicada.

A Fundação das Artes, é uma entidade que há 5 décadas mantém a excelência e constância em suas atividades. Nos últimos anos, em especial no pós-pandemia, deu um salto significativo, revitalizou suas instalações com ambientes especializados para as práticas artísticas, inaugurou a segunda unidade em São Caetano do Sul, ampliou a participação na agenda do município com grandes shows e Concertos abertos. Por meio de parceria com o Ministério da Educação, atingiu em 2022 a marca histórica de mais de 4000 alunos matriculados, em cursos técnicos e livres.

Disputam o Prêmio Governador do Estado 2023 na categoria Instituição Cultural: Ana Paula Demambro, pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul, Ricardo Othake, pelo Instituto Tomie Othake, Luiz de França, pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo – Parada SP, Nelson Hervey Costa, pelo Centro de Referência em Economia Criativa do Sebrae SP, Roberto Santini, pela Pinacoteca Benedito Calixto.

Para a diretora geral da Fundação das Artes, Ana Paula Demambro, o Prêmio Governador do Estado é uma das mais importantes condecorações no campo das Artes, destacando as grandes iniciativas no setor cultural.

“É com imensa gratidão que compartilho a relevância da minha indicação ao Prêmio Governador do Estado de São Paulo. Representar São Caetano nessa premiação é um privilégio, que coroa minha carreira e que se funde à trajetória de 55 anos da Fundação das Artes. Como única mulher entre os indicados, vejo a importância de reconhecermos o papel das mulheres nos cargos de liderança nas instituições de cultura. Esta indicação é um reflexo do árduo trabalho de toda uma equipe comprometida com o desenvolvimento artístico e cultural da nossa comunidade. Estou orgulhosa do que alcançamos até aqui e confiante de que esse reconhecimento nos impulsionará a seguir no caminho do fomento e da valorização das artes em nossa região”, afirma.

A escolha dos indicados

Para chegar aos finalistas do Prêmio Governador do Estado, a organização definiu três etapas classificatórias. Na primeira, os participantes foram avaliados por seis comissões compostas por profissionais reconhecidos na área cultural. Na segunda etapa, uma nova comissão foi formada pela Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas e pelo presidente do conselho estadual do setor, que chegaram aos cinco finalistas indicados em cada categoria. A terceira e última etapa será hoje, dia 12/12/23, com a definição dos premiados em cada categoria e o reconhecimento do Prêmio Governador do Estado.

Ana Paula Demambro está entre as indicadas para receber o Prêmio, uma vez que é reconhecida por sua gestão técnica e de qualidade na área cultural, à frente da Fundação. Ela é atriz, professora de artes cênicas e gestora pública em uma das principais escolas de artes do país. Com mais de 20 anos de experiência na entidade, sua trajetória é pautada na ação artística e pedagógica no campo das artes, sempre atuando em prol da arte e da educação como indutores do desenvolvimento social e humano.

Serviço:

Cerimônia de entrega: 12/12/2023 às 19h.

Local: Palácio dos Bandeirantes.