Ana Patrícia e Duda entram no Stade de France

As brasileiras Ana Patrícia e Duda, porta-bandeiras do Brasil, entram no Stade de France, assim como os representantes de outras nacionalidades.

Ana Patrícia e Duda faturaram a medalha de ouro no vôlei de praia, conquista que não acontecia havia oito anos na modalidade.

Depois de receber os porta-bandeiras, o Stade de France deve receber os atletas que participarão da cerimônia. Na abertura, muitos desistiram de ficar para a apoteose no Trocadéro por causa da forte chuva.