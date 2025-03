Ana Mosconi e João Rezende celebram noivado com festa intimista em Londrina

Ana Mosconi (27) e João Rezende (24) estão celebrando um novo capítulo em sua história de amor. Neste domingo, 23 de março, o casal de influenciadores digitais reuniu familiares, amigos e nomes próximos do meio digital para comemorar oficialmente o noivado com uma festa intimista, realizada em Londrina (PR). Em exclusividade à Quem, os noivos abriram fotos exclusivas do evento e revelaram o valor investido da cerimônia.

“Estamos começando uma nova fase da nossa vida, e por isso decidimos celebrar o noivado com uma festa intimista, marcando de forma especial o início do nosso casamento”, contou Ana, empolgada com o momento especial.

O evento, planejado para aproximadamente 60 convidados, reuniu pessoas que fazem parte da trajetória do casal, incluindo influenciadores e agenciados da ADR, empresa comandada por Pedro Rezende, irmão de João e cunhado de Ana. “Isso torna tudo ainda mais simbólico, já que estaremos cercados de pessoas que acompanharam nossa história desde o início”, destacou ela.

Entre os convidados, um nome de peso chamou atenção: o ex-jogador de vôlei Giba, que tem laços próximos com os noivos. “Será uma honra contar com a presença dele nesse momento tão importante”, afirmou a influenciadora.

A celebração está acontecendo no restaurante Olivetto, um dos mais renomados da cidade, e contou com um investimento total de cerca de R$ 100 mil. O casal optou pelos melhores fornecedores locais, priorizando uma experiência inesquecível. “Será uma celebração mais simples em termos de estrutura, sem grandes atrações, mas feita com muito amor, carinho e significado”, explicou Ana.

Um dos momentos mais aguardados, especialmente por Ana, é a estreia do vestido de noiva criado sob medida. “Um dos pontos altos para mim é o vestido que vou usar, criado e costurado pela minha mãe. Como sou apaixonada por moda, desenhei o modelo pensando nesse momento, e ter minha mãe envolvida na confecção tornou tudo ainda mais inesquecível.”