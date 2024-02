Ana Marcela e Jungblut brilham no Mundial de Esportes Aquáticos e garantem vaga em Paris-2024

Atual campeã olímpica, Ana Marcela Cunha garantiu na madrugada deste sábado a sua vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao terminar a prova de 10km do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, realizado em Doha, no Catar, em quinto lugar A também brasileira Viviane Jungblut carimbou o seu passaporte com a 14ª colocação.

A holandesa Sharon Van Rouwendaal, campeã olímpica na Rio-2016, terminou no lugar mais alto do pódio ao completar a prova em 1h57min26s80. A prata ficou com a espanhola Maria de Valdes, com 1h57min26s90. Já a medalha de bronze foi conquistada pela portuguesa Angelica André, com 1h57min28s20. Ana Marcela fez o circuito em 1h57min31s10, enquanto Vivi fechou com 1h57min39s30

“Com toda certeza o objetivo foi concluído. Tive uma mudança muito grande no último ano e estar aqui, disputando a vaga, é bem importante para mim. Vou ter uma nova oportunidade de fazer história em Paris. Vou ter seis meses para dar sequência nos treinos e competições. Estou muito feliz e o Brasil vai estar muito bem representado. Quanto mais Brasil melhor. Nossa rivalidade é muito saudável. Ter duas representantes é mais chance de medalha. O mais importante é saber que a gente tá dentro”, disse Ana Marcela.

Medalhista de ouro em Tóquio, Ana Marcela garantiu a vaga direta com a quinta colocação. A competição dava direito a 13 lugares em Paris, mas como a França, país-sede da próxima Olimpíada, colocou suas duas nadadoras no top-13, abriu uma 14ª vaga, que acabou ficando com Viviane Jungblut.

Ao longo das seis voltas de prova, Ana Marcela e Viviane Jungblut enfrentaram um mar agitado e com temperatura por volta de 20ºC no porto de Doha e escolheram poupar energia nas duas primeiras voltas do circuito de 1650 metros. Na metade da prova, Ana Marcela estava na 7ª colocação, enquanto Viviane passou na 10ª.

Nas três voltas finais, Ana Marcela manteve o ritmo do pelotão de classificadas para os Jogos Olímpicos. Na quarta e na quinta volta, a campeã olímpica esteve no pelotão que estaria classificado para Paris 2024. Viviane foi perdendo posições, mas, assim como a atual campeã olímpica, estará em Paris.

Neste domingo, o Brasil estará representado por Henrique Figueirinha e Pedro Farias na prova de 10km em Águas Abertas do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos.

Já Ana Marcela, que vai disputar uma Olimpíada pela quarta vez na sua carreira, estará em mais duas provas em Doha, nos 5km e no revezamento 4×1.500m misto.