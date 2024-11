Ana Marcela brilha e conquista sétimo título no Circuito Mundial de Águas Abertas

A renomada nadadora Ana Marcela Cunha alcançou um marco notável em sua carreira ao conquistar, nesta sexta-feira (22), seu sétimo título no Circuito Mundial de Águas Abertas. A competição, que teve sua etapa final realizada na Arábia Saudita, testemunhou a brasileira consolidando sua liderança no ranking global, mesmo com uma modesta sétima colocação na prova.

Ana Marcela já havia erguido o troféu do circuito nos anos de 2010, 2012, 2014, 2018, 2021 e 2022, demonstrando consistência e excelência ao longo de sua trajetória esportiva.

Durante a etapa saudita, Ana Marcela permaneceu competitiva entre as primeiras nadadoras, mostrando potencial para alcançar o pódio. No entanto, apesar do desempenho destacado de Lea Boy, que venceu a etapa e ocupa a vice-liderança do ranking, Ana Marcela assegurou o título geral graças à sua vantagem acumulada.

No decorrer da temporada, a atleta brasileira participou de cinco etapas do circuito mundial. Seus resultados incluem um quinto lugar no Egito, vitória na Itália, segundo lugar em Portugal e uma nona posição em Hong Kong.

Aos 32 anos, Ana Marcela Cunha já expressou sua determinação em participar do ciclo olímpico com vistas à competição de Los Angeles em 2028. A campeã olímpica dos Jogos de Tóquio concluiu recentemente sua participação em Paris com um respeitável quarto lugar.