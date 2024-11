Ana Hickmann revela motivo de venda da luxuosa mansão em Itu por R$ 40 milhões

A apresentadora Ana Hickmann anunciou a venda de sua notória mansão localizada em Itu, no interior paulista. O imóvel, que está sendo comercializado por R$ 40 milhões, simboliza para Ana o término de uma importante etapa de sua vida.

Em declaração divulgada na última quinta-feira (7), Ana compartilhou reflexões sobre a decisão de vender a propriedade: “Na vida, enfrentamos ciclos, e os locais onde vivemos refletem esses momentos. Esta casa representa um capítulo que agora se encerra. Foi construída com muito empenho e suor, realizando os sonhos de uma jovem gaúcha que sempre desejou ter a família por perto.”

A propriedade, destacada pela Forbes, está pronta para ocupação imediata e será vendida mobiliada, excluindo apenas os pertences pessoais da família. Com 6.100 metros quadrados de terreno e 1.600 metros quadrados de área construída, a residência oferece diversas comodidades luxuosas.

Entre as impressionantes características do imóvel estão uma suíte master de 240 metros quadrados equipada com SPA e closet blindado, além de seis suítes revestidas em mármore e duas adicionais para hóspedes. A área externa dispõe ainda de uma garagem coberta com capacidade para oito veículos, piscina com raia de 25 metros e um elevador panorâmico.

“A casa é parte significativa da minha trajetória e desejo que ela venha a integrar a história de outra família, proporcionando novos significados”, afirmou Ana sobre o futuro do imóvel.

Disponível no mercado desde agosto, o valor da mansão e as condições de pagamento permanecem sujeitas a alterações conforme informações da corretora responsável pela venda.