Ana Hickmann reage a resultados de perícia e acusa ex-marido de fraude

A apresentadora Ana Hickmann se manifestou novamente após a polêmica que envolve as assinaturas de um contrato com o banco Daycoval. Recentemente, surgiram dúvidas sobre a legitimidade de sua autorização para movimentação de conta, levando a artista a acusar seu ex-marido, Alexandre Correa, de fraude.

Contudo, uma perícia realizada indicou que as assinaturas atribuídas a Ana Hickmann no documento em questão coincidem com a análise do material. Apesar desse resultado preliminar, que ainda pode ser contestado, a equipe da apresentadora divulgou uma nota abordando a situação.

De acordo com informações publicadas pelo portal Contigo!, a nota foi enviada à colunista Fabia Oliveira e menciona que Alexandre Correa teria distorcido fatos para proteger seus próprios interesses. A declaração também esclarece que o acordo entre Ana Hickmann e o banco não está relacionado ao contrato em investigação, ressaltando que se tratam de processos distintos.

As acusações iniciais envolviam um financiamento autorizado pelo ex-casal, referente a empréstimos realizados entre 2021 e 2023. Entretanto, Ana Hickmann afirmou categoricamente que não participou de tais negociações. A situação se complicou quando o banco Daycoval notificou uma cobrança no valor de R$730 mil, embasada no documento assinado pela apresentadora.

Adicionalmente, um outro contrato em análise também levantou suspeitas de fraude nas assinaturas. No entanto, esta investigação foi conduzida por uma perícia particular e os resultados foram desconsiderados pelo judiciário. Posteriormente, a Justiça solicitou uma nova análise, que revelou semelhanças significativas entre as amostras coletadas.

A equipe jurídica de Ana Hickmann ainda possui a opção de contestar os resultados da perícia oficial, mas até o momento não se manifestou em detalhes sobre esse ponto. O que permanece claro é que as acusações contra Alexandre Correa por falsificação continuam sendo reiteradas pela defesa da apresentadora.