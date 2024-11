Ana Hickmann nega gravidez e pede fim de cobranças sobre seu corpo

Ana Hickmann, 43, esclareceu os rumores de que estaria esperando um filho do noivo, Edu Guedes, 50.

A apresentadora negou a gravidez, mas admitiu que sempre teve o sonho de voltar a ser mãe. “Gente, não estou grávida! Sempre tive o sonho de ser mãe pela segunda vez, mas Deus sabe o que faz e não aconteceu”, revelou ela em seu canal no YouTube.

Ana creditou os rumores ao seu aumento de peso e se queixou da cobrança excessiva em cima desse assunto. “Estou muito acima do meu peso. Está sendo muito cruel essa cobrança. Quer dizer que eu não tenho direito de aumentar o meu peso? Se eu aumentar o peso estou grávida? Ainda tenho o sonho de ser mãe e escutar isso o tempo todo dói e machuca. Meu companheiro também hoje é super saudável. Então essa cobrança é muito chata. Além disso, toda mulher tem que ter o corpo que quiser ou que a vida trouxer para ela.”

Ela afirma ter engordado pelo fato de estar passando por muito estresse recentemente. “Estou passando por muitos problemas, muito estresse. Não consigo ter o tempo que eu tinha antes para poder me cuidar. Estou resolvendo problemas muito sérios e graves. Meu corpo manifestou todo esse estresse aumentando o meu peso e não é por exceção de comida. Sempre tive uma alimentação muito saudável.”