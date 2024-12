Ana Hickmann e Edu Guedes celebram primeiro Natal juntos

A modelo e apresentadora Ana Hickmann, de 43 anos, e o chef Edu Guedes, de 50 anos, comemoraram seu primeiro Natal juntos após oficializarem o noivado em 2024. A celebração familiar foi marcada por momentos de alegria e amor, os quais foram compartilhados nas redes sociais por Hickmann.

No Instagram, a apresentadora fez questão de registrar a ocasião, publicando fotos da ceia e escrevendo na legenda: “Nosso primeiro Natal juntos! Foram muitos encontros de família, cheios de amor e alegria”.

As imagens revelaram a presença dos filhos do casal: Alezinho, de 7 anos, fruto do relacionamento anterior de Ana com Alexandre Correa, e Maria Eduarda, de 15 anos, filha de Edu Guedes com sua ex-esposa Daniela Zurita. Além disso, as fotos destacaram a elegante decoração da ceia natalina.

Recentemente, Ana também expressou seu amor por Edu ao relembrar o primeiro aniversário do beijo do casal. Em uma postagem emocionante no Instagram, ela declarou: “Sabe quando você tem a certeza de que fez a escolha certa? Pois é, eu tenho! Conheci e escolhi ficar com você, Edu Guedes”, acompanhada de uma série de fotos que celebram o relacionamento dos dois.

O noivado do casal foi formalizado em um evento íntimo no interior de São Paulo, onde estavam presentes cerca de 50 convidados. Para essa ocasião especial, Ana usou um deslumbrante vestido adornado com mais de 100 mil pérolas.

Desde que assumiram publicamente o relacionamento em maio deste ano, Ana Hickmann e Edu Guedes têm se mostrado inseparáveis. O pedido de casamento ocorreu durante uma viagem a Portugal no dia 27 de junho, marcando mais um capítulo significativo na história do casal.