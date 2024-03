Ana Hickmann e Edu Guedes assumem namoro

É o amor. Ana Hickmann, 43, e Edu Guedes, 49, assumiram que estão namorando com uma postagem nas redes sociais.

“É sobre termos um novo motivo para sorrir, alguém para dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, escreveu ela na legenda de um carrossel de fotos.

Muitos amigos famosos felicitaram o casal, como Gabi Martins, Luis Lobianco e a dupla Cleber e Cauan.

Até então, Ana e Edu negavam romance. Em fevereiro, a apresentadora disse que ambos eram apenas amigos, mesmo tendo sido vistos juntos numa viagem.

“Estou solteira, mas [o Edu] é gatinho (risos). Estou vendo essa comoção toda [por uma relação minha]. Se eu um dia não estiver mais solteira, eu conto”, disse em entrevista ao podcast Inteligência Limitada.

Ana reforçou que trabalhou com Edu e dessa parceria nasceu muita cumplicidade. “A vida nos trouxe diferentes situações, que a gente ficou um tempo sem se falar, depois voltamos [a nos falar]. E o que aconteceu comigo [a agressão do ex-marido, Alexandre Correa] foi um momento que nos trouxe a amizade de volta”, emendou a apresentadora.