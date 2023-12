Ana Hickmann divulga evento contra a violência doméstica

Ana Hickmann está empenhada em conscientizar a população sobre violência doméstica. Nesta sexta-feira (8), a apresentadora usou as redes sociais para divulgar uma caminhada, organizada pelo Grupo Mulheres do Brasil. A manifestação irá acontecer neste domingo (10), na Avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 9h. A Caminhada Pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas está em sua 6ª edição.

A apresentadora do Hoje em Dia, da Record, abraçou o ativismo da violência contra mulheres após ter sido agredida e ameaçada pelo então marido, Alexandre Correa, em 11 de novembro. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela apresentadora, o empresário a pressionou contra a parede e ameaçou desferir cabeçadas nela.

A apresentadora conseguiu escapar do empresário e ao tentar chamar a polícia, ele teria fechado com força uma porta de correr, prendendo o braço esquerdo da mulher, que ficou ferido. Quando os agentes chegaram à casa do casal, Correa já havia saído. Ana foi socorrida na Santa Casa de Itu e, na sequência, escoltada até a delegacia central da cidade, onde registrou o BO.

Hickmann pediu o divórcio e entrou depois com um pedido de medida protetiva de urgência contra Alexandre Correa. Em conversa com a reportagem, o advogado de Correa, Enio Murad comentou sobre a solicitação. “Os advogados de Ana Hickmann pediram medida protetiva por uma suposta arma de fogo. Alegaram que meu cliente estaria andando armado e rondando a residência do casal. O que não era verdade”, disse.