Ana Cristina e Carol destacam poder de superação do Brasil na vitória sobre a Holanda

O Brasil venceu mais uma e segue com 100% de aproveitamento na Liga das Nações de Vôlei Feminino. A vitória em cima da Holanda, na manhã desta quinta-feira por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 20/25, 25/20 e 25/18. Ana Cristina foi a maior pontuadora com 19 pontos, sendo 17 só de ataque.

“Resultado muito importante. Sabíamos o quanto a Holanda jogaria, que viria com tudo, porque ainda está buscando a classificação (olímpica). Sabíamos que não seria um jogo fácil, mas conseguimos superar as adversidades. O saldo é muito positivo, e estou feliz”, disse a atleta.

A central Carol fez dez pontos na vitória e disse: “Foi um jogo muito importante para a gente. Claro que sempre é muito difícil jogar contra a Holanda, que é um time cada vez mais alto, mais rápido e hoje elas defenderam super bem também. A gente teve dificuldade, mas conseguiu reverter. Estou muito feliz com a nossa vitória. A nossa caminhada é longa, mas estamos bem focadas, de olho no título”.

Foi a sexta vitória brasileira na competição e manteve a seleção nos primeiros lugares na classificação geral, com 17 pontos. O Brasil volta à quadra neste sábado, à 1h30 (horário de Brasília), contra a Itália.