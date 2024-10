Ana Clara recebe Péricles na 3ª edição da ‘Batucada da Ana Clara’, em São Paulo

No próximo dia 27 de outubro, o Mirante Esperia será palco da 3ª edição da ‘Batucada da Ana Clara’, um evento que promete agitar os amantes do samba e do pagode. Nesta edição, a cantora e compositora Ana Clara receberá um convidado mais do que especial: Péricles, uma das vozes mais respeitadas do pagode brasileiro.

Sobre o evento Ana Clara afirma: “É com muito amor no coração que anunciamos a terceira edição da Batucada, um projeto que tem sido um sonho se tornando realidade. Nesta edição, tenho a honra de receber um dos maiores ícones do samba, Péricles, com quem eu tenho uma parceria incrível de anos, e que recentemente lançamos uma releitura da música “Trajetória”, e dividir o palco com ele é sempre uma experiência emocionante e inesquecível, uma verdadeira aula para mim.

A Batucada da Ana Clara se consolidou como um encontro musical intimista e cheio de energia, e esta edição promete ser ainda mais marcante com a presença de Péricles, conhecido por seu carisma e potência vocal. Juntos, Ana Clara e Pericão farão um show recheado de sucessos e homenagens ao samba, incluindo o sucesso ‘Trajetória’ que é uma parceria entre ambos, prometendo uma noite inesquecível.

O evento já recebeu em suas edições anteriores, nomes respeitados do meio musical como: Belo, Seu Jorge, e muitos outros. O evento se destaca não apenas pela qualidade musical, mas também pelo clima de celebração e proximidade com os fãs, reunindo pessoas de diferentes gerações para cantar e dançar ao som de grandes clássicos do samba e pagode.

“Ver o público vibrando e cantando junto é a maior recompensa desse trabalho feito com tanto amor e dedicação. A Batucada da Ana Clara tem sido uma jornada incrível, e ter alguém como o Péricles ao meu lado, somando sua história e talento, é um privilégio. Estou cada dia mais motivada e animada a continuar espalhando minha música e meus projetos por todo o Brasil.” – finaliza a cantora.

Serviço:

Data: 27 de Outubro de 2024

Local: Mirante Esperia

Endereço: R. Marechal Leitão de Carvalho, 65

Horário: A partir das 14h

Ingressos: https://www.ingresse.com/batucada-da-ana-clara2710/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYNgb3U-l0NixJLm-DAM2L6MrL7C_hHQEypfsuq5DIDlTumKZHYAU-jcdw_aem_P_uOtf3RXwWl4W-ki9Eliw