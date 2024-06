Ana Castela libera primeira parte do DVD “Herança Boiadeira”

Em um dos momentos mais especiais de sua carreira, Ana Castela anuncia a primeira parte do DVD “Herança Boiadeira”, projeto de modão gravado em abril deste ano, que resgata as raízes e faz uma viagem no tempo da vida da boiadeira. As quatro faixas chegaram nesta quinta-feira (13) nas principais plataformas digitais.

Com participações pra lá de especiais, “Herança Boiadeira” chega chegando em sua primeira fase, e traz as participações de Perla Paraguaia em “Mercedita”, Eduardo Costa em “Cachaceiro”, Trio Parada Dura em “As Andorinhas” e Mato Grosso e Mathias em “Tentei Te Esquecer”.

Além das faixas, os fãs poderão acompanhar os clipes que serão lançados semanalmente às sextas, começando com “Mercedita”, hoje (14), no canal do YouTube da boiadeira.

“Estou muito feliz de ver esse projeto sendo disponibilizado para vocês, gravar o Herança Boiadeira foi um momento muito especial pra mim, uma noite que eu jamais esquecerei. Então espero que vocês gostem muito e possam cantar em alto e bom som como eu fiz”, brinca, Ana Castela.

Além dessas canções, a cantora lançou recentemente, “Minha Herança”, primeira canção do DVD que já conta com mais de 1 milhão de players.