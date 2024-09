Ana Castela lança projeto completo de “Herança Boiadeira”, com 13 faixas

Com um projeto que abrilhantou ainda mais sua carreira, Ana Castela lança o álbum completo do DVD “Herança Boiadeira”, gravado em abril deste ano. O projeto que resgata as raízes sertanejas trazendo ao público releituras de grandes clássicos já pode ser encontrado em todas as plataformas digitais e no YouTube.

Gravado em uma noite pra lá de especial no Rancho Agroplay, em Londrina, o álbum traz 13 faixas, incluindo três músicas inéditas e dez regravações de grandes sucessos. O projeto foi enriquecido com participações especiais de alguns dos principais nomes da música sertaneja, como Eduardo Costa, Perla Paraguaia, Jayne, Matogrosso & Mathias, Rio Negro & Solimões, Gino & Geno, Trio Parada Dura, Paula Fernandes, Gian & Giovani e Léo & Raphael.

Além das faixas, o público terá acesso às imagens completas de uma noite inesquecível que já estão disponíveis no canal da cantora. “Esse projeto foi pensado por mim com muito carinho, foi uma noite mágica ao lado de pessoas que eu sempre admirei e desejei cantar junto, espero que todos vocês possam cantar e gostar tanto quanto eu”, comenta Ana Castela.

Completando o projeto, Pássaro de Fogo com participação de Paula Fernandes, Vitrola Véia com Léo e Raphael, Convite de Casamento com Gian e Giovani, Apaixonado Por Você com Gino e Geno, Mississipi com Jayne, Peão Apaixonado com Rionegro e Solimões fecham o DVD.

Dentro do “Herança Boiadeira”, Ana Castela lançou a música “Minha Herança” que vem quebrando recordes, a música já conta com mais de 52 milhões de players.