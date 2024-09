Ana Castela encerra inéditas do DVD “Minha Herança” com lançamento de “Veterinário”

A boiadeira mais amada do Brasil anuncia “Veterinário”, canção do DVD “Herança Boiadeira”. O projeto gravado em abril deste ano, reuniu no rancho da cantora os principais nomes da música sertaneja em uma noite pra lá de especial, que marcou a vida de quem esteve presente.

“Veterinário” conta com composição da própria cantora ao lado dos amigos Luan Pereira e Arthur Junqueira, e faz parte das inéditas do DVD. A canção vem fazendo parte da trajetória da cantora há alguns anos e agora passa a fazer parte do repertório, refletindo a essência do projeto que celebra as raízes sertanejas.

A canção conta com clipe e mostra as imagens da gravação e já está disponível no canal da cantora no YouTube . O projeto “Herança Boiadeira” vem movimentando o cenário musical com sucesso expressivo e destaque nos principais meios de comunicação.

O álbum tem conquistado o público e o volume 1 do projeto já conta com mais de 13,5 milhões de players, nos principais apps de música.