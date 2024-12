Ana Candiotto busca seu primeiro título na final do São Paulo Tennis Classic

Buscando seu primeiro título de simples no profissional, Ana Candiotto será a representante brasileira na final do ITF W15, São Paulo Tennis Classic – Ano III, neste domingo, às 10h30, em Mogi das Cruzes. Ana contou com o apoio dos torcedores presentes no Kosmos Clube para derrotar a suíça Marie Mettraux por 6/2 e 7/5, em pouco mais de uma hora e meia de partida. Com a vitória, Ana igualou seu melhor resultado da carreira e enfrentará a equatoriana Camila Romero, que venceu Fernanda Labrana, do Chile, por 6/2, 3/6 e 7/6. Esta será a primeira final profissional de Camila Romero.

Ana foi a primeira classificada para a decisão e se emociou ao final do confronto. “Minha reação mostra o quanto essa conquista é importante para mim, para minha equipe e minha família. Estou muito orgulhosa e agradecida.”

“Me sinto preparada para o desafio de amanhã. Estou em um bom momento e confiante. Quero fazer um bom jogo, entregar o meu melhor, com intensidade e cabeça fria, para buscar o título. Será a minha segunda final no profissional; a primeira foi no ano passado, em Curitiba. Espero contar mais uma vez com a torcida, que hoje fez a diferença nos momentos difíceis e me ajudou bastante. Agora é ir para cima”, completou Ana Candiotto.

A semifinal deste sábado repetiu a partida que valia uma vaga na decisão do Torneio Internacional de Ribeirão Preto, disputado há duas semanas. Mas, desta vez, a brasileira construiu um final diferente e, por dois sets a zero, levou a melhor.

“Foi um jogo muito duro. Consegui começar muito bem, mas eu tinha perdido para ela há duas semanas e sabia que seria difícil. Me preparei para manter a concentração alta, sob pressão, e consegui fazer bem a minha parte. No final, sofri para fechar o jogo, mas faz parte. Sentia que estava trabalhando bem, que merecia e fico muito feliz por ‘mostrar’ isso nesta última semana de competição do ano”, finalizou Candiotto.

Na outra semifinal, Camila Romero precisou de mais de três horas para conquistar sua vaga na primeira decisão de torneio profissional. Emocionada, Romero comentou sobre o confronto contra Labrana e sua expectativa para a partida de amanhã.

“Hoje foi muito difícil, contra uma adversária fortíssima, e competimos até o final. Tentei me manter positiva e lutar, deixando tudo na quadra. Amanhã será minha primeira final e estou bastante contente. Tenho trabalhado muito e me sinto feliz por chegar até aqui. Sei que a Ana é uma rival difícil, já jogamos outras vezes, há algum tempo, mas quero fazer o que fiz hoje, dar o meu melhor, lutar por todos os pontos e buscar a vitória”, completou Camila Romero, de 26 anos.

Este será o terceiro confronto entre as tenistas, que possuem um histórico de duas vitórias para Ana Candiotto, no profissional. O Torneio distribui um total de US$ 15 mil em premiação, e a campeã de amanhã ainda somará 15 pontos no ranking da WTA.