Ana Cacimba lança “Demora”, single com produção de Los Brasileros e Dmax

Depois de assinar contrato com a Head Media, Ana Cacimba apresenta, em parceria com os renomados produtores Los Brasileros e Dmax, ‘Demora’. “Essa música fala de quando você já superou amores do passado e está em paz consigo mesma, pronta para deixar alguém especial entrar na sua vida”, explica a cantora e compositora.



Nascida em São Paulo, na periferia de Diadema, Ana Cacimba é descendente de quilombolas e viralizou, no ano passado, com um vídeo tocando asalato e cantando Ciranda pra Janaína, em celebração à Iemanjá, no dia 2 de fevereiro; desde então, seus vídeos tocando o instrumento tornaram-se frequentes e muito assistidos. O asalato – instrumento de percussão tradicional da costa oeste africana, que ela também confecciona – desempenha um papel marcante em Demora, trazendo sua assinatura musical ao arranjo. “A faixa foi composta apenas com asalato e voz. Depois, Los Brasileros e Dmax desenvolveram o arranjo, acrescentando uma sonoridade mais pop, mais fresh, mantendo a essência inicial”, conta a artista.



Com versos como “Me banhei de rosas para lhe ver / enfeitei a casa para te esperar”, o registro explora o amor, especialmente o amor próprio, e o sentimento que surge com o início de uma nova paixão. A letra, que retrata simultaneamente o cuidado consigo mesma e a disponibilidade para o encontro com o outro, mergulha profundamente na temática, sem perder de vista a sensualidade. A canção também se configura como uma prece à Oxum, divindade das águas doces, das cachoeiras e do afeto, cultuada no candomblé, na umbanda e em religiões de matriz africana. “É ela quem nos guia na busca por relações saudáveis”.



A sonoridade leve e dançante de Demora reflete esse clima de bem-estar e renovação. “O mood da música é alegria e felicidade. É para limpar a casa, fazer a rotina de skincare, para animar e levantar a energia num sábado de manhã”. O videoclipe, que acompanha o lançamento, complementa essa narrativa, com cenas de autocuidado, como um banho de banheira com rosas amarelas e tirar tarot para si mesma. “Apesar de ser uma música de amor, o clipe não mostra um par romântico, porque queríamos destacar a importância de nos abraçarmos e celebrarmos, com carinho, quem somos”.



Ana Cacimba vem consolidando sua carreira musical com composições que transitam entre brasilidades e a nova MPB, com influências de artistas como Clara Nunes, Os Tincõas,Trio Ternura, Luedji Luna, Xênia França e Luiza Lian. Demora é uma continuação de sua jornada artística, que também explora suas raízes afro-brasileiras e o diálogo com sua espiritualidade.